+1 в Миротворец: украинцы не понимают, почему Инстасамку пустили в Украину

Сегодня в Сети обсуждают поступок Даши Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) вчера в Киеве – она прогнала с концерта парня, попросив охранников вывести его.
Многие пользователи соцсетей осудили Инстасамку, хотя мало кого удивил этот случай – ведь Даша еще та скандалистка. Ранее она выгнала визажистов и отказалась им платить, а затем разбила окно такси.
Но некоторых украинцев разозлило в частности не только поведение артистки, но и тот факт, что она приехала в нашу страну. В комментариях многие пишут, что Зотееву нельзя пускать в Украину.
- "Конченое создание она и те, кто ей подкрикивал, ужас... это толпа зомби, а не людей"
- "Закрыть вход в Украину"
- "Вот один вопросик: зачем нам кацап в Украине?"
- "Боже, как на этот кал можно ходить"
- "Банальное отсутствие уважения к себе"
- "+1 в Миротворец"
Напомним, что Инстасамка прошлым вечером прервала концерт в Киеве со словами:
А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Ты, в панамке белой уе***ной, проваливай на**й отсюда.
После у себя в Instastories Даша прокомментировала ситуацию, написав, что никогда бы не выгнала человека со своего концерта без причины.
Внимание, видео содержит нецензурную речь!
Еще новости по теме: