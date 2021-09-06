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+1 в Миротворец: украинцы не понимают, почему Инстасамку пустили в Украину

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 17:14
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Российская исполнительница отличается резким характером и провокационным поведением. Скандальная ситуация произошла с ней накануне во время концерта в Киеве
Украинцы захейтили Инстасамку, которая выступила в Киеве
Украинцы захейтили Инстасамку, которая выступила в Киеве / Фото: instagram.com/instasamka

Сегодня в Сети обсуждают поступок Даши Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) вчера в Киеве – она прогнала с концерта парня, попросив охранников вывести его.

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Многие пользователи соцсетей осудили Инстасамку, хотя мало кого удивил этот случай – ведь Даша еще та скандалистка. Ранее она выгнала визажистов и отказалась им платить, а затем разбила окно такси.

Но некоторых украинцев разозлило в частности не только поведение артистки, но и тот факт, что она приехала в нашу страну. В комментариях многие пишут, что Зотееву нельзя пускать в Украину.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

  • "Конченое создание она и те, кто ей подкрикивал, ужас... это толпа зомби, а не людей"
  • "Закрыть вход в Украину"
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Скриншот из YouTube

  • "Вот один вопросик: зачем нам кацап в Украине?"

Скриншот из Telegram

  • "Боже, как на этот кал можно ходить"
  • "Банальное отсутствие уважения к себе"
  • "+1 в Миротворец"

Скриншот из Telegram
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Напомним, что Инстасамка прошлым вечером прервала концерт в Киеве со словами:

А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Ты, в панамке белой уе***ной, проваливай на**й отсюда.

После у себя в Instastories Даша прокомментировала ситуацию, написав, что никогда бы не выгнала человека со своего концерта без причины.

Внимание, видео содержит нецензурную речь!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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