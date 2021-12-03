10 фото, доказывающих, что Пэрис Хилтон и Бритни Спирс с годами не изменились

Пэрис поздравила свою звездную подругу с днем рождения и опубликовала серию архивных фотографий, сделанных в 2000-х

Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с Бритни Спирс / Фото: instagram.com/parishilton

Какое же поздравление без порции ностальгии. Пэрис Хилтон, которая в ноябре этого года вышла замуж, в своем Instagram-профиле опубликовала серию снимков в честь 40-летия Бритни.

Кадры были сделаны в начале 2000-х и они идеально иллюстрируют моду тех времен. Блондинки часто появлялись на вечеринках и светских мероприятиях вместе, куда бы не пришли Бритни и Пэрис – там всегда был праздник.

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С днем рождения, Бритни! Так много волшебных моментов с тобой. Ты прекрасная, веселая и настоящий свет в этом мире! Я так горжусь тобой! Ты столько преодолела в этом году! – написала Хилтон в посте.

Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон поделилась архивными фотографиями с Бритни Спирс в начале 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton 1 /10

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Она также поздравила Бритни с новой главой в ее жизни – долгожданным освобождением от опеки отца и предстоящей свадьбой.

Бритни теперь свободна

После 13 лет контроля Бритни Спирс теперь самостоятельно может распоряжаться своей жизнью. Решение об отмене опекунства приняла американская судья Бренда Пенни, которая рассматривала дело об опеке над певицей.

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Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками – СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бритни с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

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