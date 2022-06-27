10-летний сын Бена Аффлека попал в аварию на глазах у Дженнифер Лопес (видео, фото)

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека часто видят на романтиных свиданиях в Лос-Анджелесе. Однако, парочка не забывает о своих детях от прошлых браков. Певица и актер вместе с наследниками ходят на шоппинг, прогулки и просто проводят семейное время вместе. Дети Бена обожают Джей Ло. Также двойняшки певицы хорошо относятся к жениху мамы.
На днях папарацци подловили Дженнифер и Бена в 777 Exotics – компания по прокату роскошных автомобилей в Лос-Анджелесе. Вместе с ними был и 10-летний сын актера Сэм Гарнер.
Семейка разглядывала разные дорогие машины. В частности, их внимание было приковано к ярко-желтому Lamborghini.
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Бен разрешил Сэму сесть на водительское сиденье лакшери авто. И это была его ошибка. Ведь при работающем двигателе мальчик включил заднюю передачу и... врезался в белое BMW, что стоял позади. Когда Сэм был за рулем, его отец стоял рядом, а Джей Ло сидела на заднем сиденье. Этот момент застали уличные фотографы. Кадры уже разлетелись по Сети.
Из видео видно, что задний бампер на стороне желтого пассажира авто касался переднего колеса BMW и, возможно, крыла.
После столкновения Сэм выскочил из Lambo и подошел к задней части, чтобы осмотреть, есть ли повреждения, сообщает TMZ .
Впрочем, представитель Бена Аффлека рассказывает, что повреждений не было и с машинами все в порядке.
Также сотрудник компании заявил, что аварии не произошло. По его словам, автомобили просто припаркованы очень близко друг к другу.
Однако на видео видно, что столкновение было. Но действительно ли с машинами все хорошо, или наследника Бена просто "прикрывают" – неизвестно.
Кратко о детях Лопес и Аффлека
Отметим, что у певицы есть двойняшки — сын Макс и дочь Эмми. Их звезда родила от певца Марка Энтони в 2008 году.
У Бена есть трое детей от Дженнифер Гарнер – двое дочерей Вайолет (2005 год) и Сэра Роза Элизабет (2009) и сын Сэм (2012).
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