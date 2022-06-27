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10-летний сын Бена Аффлека попал в аварию на глазах у Дженнифер Лопес (видео, фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 июня, 08:44
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Похоже, жених Джей Ло попал на кругленькую сумму. Сын Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер врезался в лакшери авто. Подробности ДТП узнайте в материале
Сын Бена Аффлека совершил ДТП
Сын Бена Аффлека совершил ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека часто видят на романтиных свиданиях в Лос-Анджелесе. Однако, парочка не забывает о своих детях от прошлых браков. Певица и актер вместе с наследниками ходят на шоппинг, прогулки и просто проводят семейное время вместе. Дети Бена обожают Джей Ло. Также двойняшки певицы хорошо относятся к жениху мамы.

На днях папарацци подловили Дженнифер и Бена в 777 Exotics – компания по прокату роскошных автомобилей в Лос-Анджелесе. Вместе с ними был и 10-летний сын актера Сэм Гарнер.

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Семейка разглядывала разные дорогие машины. В частности, их внимание было приковано к ярко-желтому Lamborghini.

Бен, наверное, очень злой на сына
Бен, наверное, очень злой на сына

Бен разрешил Сэму сесть на водительское сиденье лакшери авто. И это была его ошибка. Ведь при работающем двигателе мальчик включил заднюю передачу и... врезался в белое BMW, что стоял позади. Когда Сэм был за рулем, его отец стоял рядом, а Джей Ло сидела на заднем сиденье. Этот момент застали уличные фотографы. Кадры уже разлетелись по Сети.

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Из видео видно, что задний бампер на стороне желтого пассажира авто касался переднего колеса BMW и, возможно, крыла.

После столкновения Сэм выскочил из Lambo и подошел к задней части, чтобы осмотреть, есть ли повреждения, сообщает TMZ .

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Мальчик проверяет, есть ли повреждения
Мальчик проверяет, есть ли повреждения / Фото: instagram.com/haymjlover

Впрочем, представитель Бена Аффлека рассказывает, что повреждений не было и с машинами все в порядке.

Бен идет разбираться:)
Бен идет разбираться:) / Фото: instagram.com/haymjlover

Также сотрудник компании заявил, что аварии не произошло. По его словам, автомобили просто припаркованы очень близко друг к другу.

Однако на видео видно, что столкновение было. Но действительно ли с машинами все хорошо, или наследника Бена просто "прикрывают" – неизвестно.

Упс...как неудобно получилось
Упс...как неудобно получилось / Фото: Скриншот из видео

Кратко о детях Лопес и Аффлека

Отметим, что у певицы есть двойняшки — сын Макс и дочь Эмми. Их звезда родила от певца Марка Энтони в 2008 году.

У Бена есть трое детей от Дженнифер Гарнер – двое дочерей Вайолет (2005 год) и Сэра Роза Элизабет (2009) и сын Сэм (2012).

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то переезжают в дом мечты за 60 млн долларов. Как выглядит семейное гнездышко пары – смотрите в материале.

Кстати, несколько дней назад Дженнифер Лопес объявила свою дочь небинарной персоной.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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