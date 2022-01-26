10-летняя дочь Дэвида Бекхэма влюбилась: вы только посмотрите на реакцию отца!

Легенда футбола и один из самых сексуальных мужчин мира поделился с миром своей болью: его 10-летняя и единственная дочь влюбилась!

Дэвид Бекхэм с дочкой / Фото: instagram.com/davidbeckham

На своей странице в Инстаграм Дэвид Бекхэм посетовал: его малышка – 10-летняя Харпер Севен – влюбилась. Можно только представить, как знаменитому футболисту слышать такое заявление от единственной дочери.

Но само за себя говорит фото одного из самых желанных мужчин мира.

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Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Розы красные. Харпер Севен упомянула, что она влюбилась, а это лицо папы ??? Но все в порядке, она сказала: "Папочка, ты мой единственный Валентин".

Надо сказать, что у звездного отца и его дочери очень теплые отношения. Они много времени проводят вместе за играми, общением, в путешествиях. Харпер точно доверяет секреты папе, а Дэвид души не чает в наследнице. Хотя люди в Сети и не одобряют поцелуи с дочкой.

Дэвид Бекхэм с дочкой / Фото: instagram.com/davidbeckham

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Можно только представить, как Дэвид будет отгонять назойливых ухажеров дочери, когда она подрастет. Поклонникам точно будет за чем наблюдать.

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