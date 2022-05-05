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14-летняя дочь Миллы Йовович вышла на акцию против запрета абортов в США (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 17:09
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Девочка решила не оставаться в стороне и отстаивать права женщин, как и ее мама
Эвер Андерсон не поддерживает закон о запрете абортов
Эвер Андерсон не поддерживает закон о запрете абортов / Фото: instagram.com/millajovovich

Ранее стало известно, что Верховный суд США намерен отменить право на аборт, которое действовало более 50 лет. Милла Йовович, у которой есть трое детей, остро отреагировала на такое решение. Она заявила, что аборт – это не преступление.

Поддержать актрису решила и ее старшая наследница Эвер Андерсон. На днях она вместе с подружками и мамой приняла участие в акции протеста возле Верховного суда.

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Эвер Андресон поддерживает позицию мамы
Эвер Андресон поддерживает позицию мамы / Фото: instagram.com/millajovovich

Они нам солгали. Поэтому я здесь, – кратко подписала фото дочь Йовович.

В то же время Милла в своем Instagram-аккаунте показала, как она вместе с Эвер готовили плакат к протесту.

Актриса вместе с дочерью рисовали протестные плакаты
Актриса вместе с дочерью рисовали протестные плакаты / Фото: instagram.com/millajovovich

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Я так горжусь своей дочерью и ее друзьями за то, что они хотят показать и поддержать репродуктивные права женщин, которые сейчас находятся под вопросом. Снова, – написала актриса.

Милла Йовович вместе с дочерью и друзьями
Милла Йовович вместе с дочерью и друзьями / Фото: instagram.com/millajovovich

Также Милла Йовович объяснила, что от закона о запрете аборта пострадают не богатые женщины, которые смогут легко уехать туда, где можно прервать беременность, а бедные женщины.

80% американцев поддерживают право женщины на безопасный аборт. ФАКТ, – заявила звезда.

Право на аборт в США

Недавно в Сеть попала информация о внутреннем голосовании Верховного суда США об отмене права на аборт. Если закон будет принят, то вопрос прерывания беременности ляжет на руководство каждого отдельного штата. Однако некоторые эксперты уверены, что легализовать аборт согласятся лишь некоторые регионы, большинство же откажется.

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Как известно, Верховный суд планирует отменить свое решение по делу "Рой против Уэйда" 1973 года. Тогда женщины в США получили возможность самостоятельно решать вопросы аборта.

Из-за этого в США прокатилась волна протестов. Активисты требуют не принимать решения. Также многие звезды раскритиковали закон, в частности, Билл Гейтс и Марк Руффало.

Кстати, на фоне этого скандала Ума Турман решила признаться, что сделала аборт, когда ей было 15 лет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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