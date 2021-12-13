15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались еще в 2016 году. До сих пор актер продолжает судиться с бывшей супругой из-за детей

Шайло хочет, чтобы Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились / Фото: Getty Images

Не все дети Джоли и Питта приняли сторону актрисы в бракоразводном процессе голливудских звезд. 15-летняя Шайло, которая удивляет публику своим новым имиджем, хотела бы проводить время с отцом. Об этом рассказал инсайдер изданию OK!

Шайло в отчаянии. Она очень хочет увидеть отца, но обстоятельства делают это невозможным, – поделился источник.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло / Фото: Getty Images

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"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса. По информации источники, именно Мэддокс выступает против Питта.

Брэд старался наладить отношения, но Мэддокс и даже Пакс обвиняют его в распаде семьи и отказываются от встреч с ним. Только Шайло всегда защищает отца. Она хочет, чтобы вся семья вместе провела Рождество. Ей очень трудно понять, что этому не суждено сбыться

Ранее Анджелина Джоли говорила, что поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Брэд Питт переживает из-за частых светских выходов детей.