15-я годовщина смерти Мурата Насырова: как сейчас живут жена и дети покойного артиста

19 января 2007 года, в возрасте 37 лет, трагически погиб знаменитый музыкант Мурат Насыров. Его хиты "Я — это ты", "Мальчик хочет в Тамбов", "Ловила на губы" в то время знали наизусть все.
Казалось, что главный успех артиста еще впереди, но в ту ночь – с 19 на 20 января 2007 года – все изменилось навсегда. Мурат Насыров выпал с балкона своей московской квартиры. До сих пор истинные причины трагедии у многих вызывают вопросы. Писали, что всему виной наркотики, но в организме никаких сильнодействующих веществ обнаружено не было. Официальная версия – самоубийство в состоянии депрессии. В момент трагедии в квартире также была дочь артиста, которая была свидетелем произошедшего. Еще СМИ как версию называли несчастный случай: якобы артист мог случайно упасть, выбирая ракурс для фото.
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И как бы ни было сложно, для его семьи жизнь продолжается. Мы собрали информацию о том, чем сейчас живут дети и жена покойного Мурата Насырова.
Как живет семья Мурата Насырова после его смерти
Мурат Насыров и Наталья Бойко познакомились еще во времена студенчества. Официально они так и не расписались, но зато сочетались браком по уйгурской традиции и стали родителями двух прекрасных детей: у них родились дочь Лия и сын Аким.
Сейчас Лие 25 лет. У нее так же, как и у отца, есть музыкальный талант: она отлично играет на гитаре, посещала музыкальную школу. Но в качестве образования она выбрала не музыкальную отрасль, а факультет международной экономики в Академии им. Плеханова.
Она активно ведет Instagram и делится с поклонниками страницами своей жизни. О личном известно немного: она не замужем, подробности частной жизни не раскрывает. Судя по комментариям в Сети, дочь Насырова планирует в будущем доработать неизданные произведения отца и представить их публике.
Акиму Насырову сейчас 21 год. Он также унаследовал музыкальный талант и чтобы стать профессиональным саксофонистом, поступил в Гнесинское училище, где учился и его отец.
Он пишет песни, многие отмечают, что у парня тембр голоса похож на отцовский.
Наталья Бойко, ранее выступавшая под псевдонимом Селена, после смерти Мурата Насырова посвятила себя воспитанию детей. Согласно завещанию певца, все его имущество, включая права на песни, отошло детям и ближайшим родственникам.
Оставшись одной с двумя детьми, Наталья начала давать частные уроки по вокалу, записывала бэки для группы "А-Студио", чтобы заработать. В настоящее время она также преподает в школе-студии "Останкино", среди ее учеников также есть финалисты российского шоу "Голос".
Судя по ее редким, но очень теплым интервью, Наталья до сих любит Мурата и не может смириться с его потерей. Громких новостей о смене семейного положения у женщины за эти годы так и не было.
После кончины Насырова его вдова вместе с детьми часто начала навещать его родителей в Алма-Ате, где находится могила мужа.
Сейчас семье Насырова помогают его многочисленные друзья, с которыми он когда-то был дружен.
Хиты Мурата Насырова, которые знают все
Вспомним несколько бессмертных хитов Мурата Насырова:
Также напомним, сегодня стало известно о трагической кончине Гаспара Ульеля.