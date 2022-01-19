15-я годовщина смерти Мурата Насырова: как сейчас живут жена и дети покойного артиста

В годовщину смерти Мурата Насырова рассказываем, как без него живут его дети и жена

Родным Мурата Насырова пришлось учиться жить без него... / Фото: открытые источники

19 января 2007 года, в возрасте 37 лет, трагически погиб знаменитый музыкант Мурат Насыров. Его хиты "Я — это ты", "Мальчик хочет в Тамбов", "Ловила на губы" в то время знали наизусть все.

Казалось, что главный успех артиста еще впереди, но в ту ночь – с 19 на 20 января 2007 года – все изменилось навсегда. Мурат Насыров выпал с балкона своей московской квартиры. До сих пор истинные причины трагедии у многих вызывают вопросы. Писали, что всему виной наркотики, но в организме никаких сильнодействующих веществ обнаружено не было. Официальная версия – самоубийство в состоянии депрессии. В момент трагедии в квартире также была дочь артиста, которая была свидетелем произошедшего. Еще СМИ как версию называли несчастный случай: якобы артист мог случайно упасть, выбирая ракурс для фото.

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Мурат Насыров в конце 90-х был безумно популярен / Фото: uznayvse

И как бы ни было сложно, для его семьи жизнь продолжается. Мы собрали информацию о том, чем сейчас живут дети и жена покойного Мурата Насырова.

Как живет семья Мурата Насырова после его смерти

Мурат Насыров и Наталья Бойко познакомились еще во времена студенчества. Официально они так и не расписались, но зато сочетались браком по уйгурской традиции и стали родителями двух прекрасных детей: у них родились дочь Лия и сын Аким.

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Мурат Насыров и Наталья Бойко были вместе со студенческих лет / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

Сейчас Лие 25 лет. У нее так же, как и у отца, есть музыкальный талант: она отлично играет на гитаре, посещала музыкальную школу. Но в качестве образования она выбрала не музыкальную отрасль, а факультет международной экономики в Академии им. Плеханова.

Лия Насырова решила не идти по музыкальным стопам своего отца / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

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Она активно ведет Instagram и делится с поклонниками страницами своей жизни. О личном известно немного: она не замужем, подробности частной жизни не раскрывает. Судя по комментариям в Сети, дочь Насырова планирует в будущем доработать неизданные произведения отца и представить их публике.

Лия Насырова активно ведет страницу в Instagram / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

Акиму Насырову сейчас 21 год. Он также унаследовал музыкальный талант и чтобы стать профессиональным саксофонистом, поступил в Гнесинское училище, где учился и его отец.

Аким Насыров активно занимается творчеством / Фото: https://www.instagram.com/akim_nassyrov/

Он пишет песни, многие отмечают, что у парня тембр голоса похож на отцовский.

Повзрослевшие дети Мурата Насырова / Фото: открытые источники

Наталья Бойко, ранее выступавшая под псевдонимом Селена, после смерти Мурата Насырова посвятила себя воспитанию детей. Согласно завещанию певца, все его имущество, включая права на песни, отошло детям и ближайшим родственникам.

Оставшись одной с двумя детьми, Наталья начала давать частные уроки по вокалу, записывала бэки для группы "А-Студио", чтобы заработать. В настоящее время она также преподает в школе-студии "Останкино", среди ее учеников также есть финалисты российского шоу "Голос".

Наталья Бойко и Мурат Насыров / Фото: открытые источники

Судя по ее редким, но очень теплым интервью, Наталья до сих любит Мурата и не может смириться с его потерей. Громких новостей о смене семейного положения у женщины за эти годы так и не было.

После кончины Насырова его вдова вместе с детьми часто начала навещать его родителей в Алма-Ате, где находится могила мужа.

Мурат Насыров с главной женщиной его жизни – Натальей / Фото: открытые источники

Сейчас семье Насырова помогают его многочисленные друзья, с которыми он когда-то был дружен.

Хиты Мурата Насырова, которые знают все

Вспомним несколько бессмертных хитов Мурата Насырова:

Также напомним, сегодня стало известно о трагической кончине Гаспара Ульеля.