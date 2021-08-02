Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Кто избил танцора DOROFEEVA

Могилевской - 46!

MamaRika родила

Премьера Брежневой

Одесский кинофестиваль

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

16-летний сын Децла об отношениях с родней: родная бабушка рэпера не знает, что он умер

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 августа, 20:29
Копировать ссылку
Сын российского рэпера Децла, Антоний, признался в неприязни к родителям отца. После его смерти мальчик так и не смог поладить с бабушкой и дедушкой – Ириной и Александром Толмацкими
Децл и его сын, Антоний Киселев
Децл и его сын, Антоний Киселев / Фото: instagram.com/juzeppejostko, instagram.com/mercury_anthony_ioann

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер 3 февраля 2019 года из-за острой сердечной недостаточности. После его смерти в семье начался раздор – родня ссорится из-за наследства. Более того, по словам его 16-летнего сына Антония Киселева, родная бабушка рэпера до сих пор не знает о его кончине.

В интервью для ТНТ MUSIC LIVE сын Децла, Антоний Киселев признался, что после разделения наследства его дедушка не хотел отдавать деньги. До похорон отца Антоний ни разу не видел своих бабушку и дедушку, но знакомство с ними вживую не поменяло их отношения.

Я, как и отец, с дедом не в ладах. Он мне никто, мы не виделись 15 лет, и видеть его я не хочу. Он судился с нами, не хотел признавать, что я его родной внук, хотя бабушка могла на деда повлиять. Наследство разделилось на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: "Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!" Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру, – сказал Антоний.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) / Фото: instagram.com/juzeppejostko

Антоний добавил, что даже когда он нуждался в финансовой поддержке, родители отца ему отказывали. Парня также испугало поведение его бабушки, Ирины Толмацкой, на могиле отца. Удивило его и отношение Ирины с ее собственной мамой. Как оказалось, бабушке самого Децла так и не рассказали, что он умер.

Когда мы оставляли чай на могиле отца, она [Ирина] выпила этот чай, потом ходила в его шмотках, мне было неприятно. Она до сих пор держит свою маму в неведении, что папа умер, то есть родная бабушка не знает, – рассказал сын Децла.

Напомним, что после смерти Децла в семье разгорелся настоящий скандал. Родственники не могли поделить наследство, на фоне чего отец Децла засомневается, что внук ему родной и даже попросил провести ДНК-экспертизу.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Чью измену показала в клипе Вера Брежнева
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять