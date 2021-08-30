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16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 11:53
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Теперь поклонники семьи Бекхэмов будут следить не только за новостями о личной жизни Бруклина Бекхэма, но и его младшего брата Круза
Круз Бекхэм показал свою девушку
Круз Бекхэм показал свою девушку / Фото: instagram.com/cruzbeckham

16-летний Круз появился на музыкальном фестивале в Рединге в Британии вместе со своей девушкой. Это первый выход пары.

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Круз Бекхэм показал свою девушку
Круз Бекхэм показал свою девушку / Фото: Getty Images
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Как пишет Daily Mail, избранницей Круза стала 15-летняя Блисс Чемпен. Instagram-аккаунт у девушки закрыт. Известно только, что Блис дочь известного диетолога Розмари Фергюсон. Стоит отметить, Виктория Бекхэм является клиенткой мамы Блисс. Также Розмари дружит с Кейт Мосс. Папа Блисс – художник Джейк Чепмен.

Отметим, дети Дэвида и Виктории Бекхэм не скрывают свою личную жизнь. 18-летний Ромео встречается с моделью Мией Реган. 22-летний Бруклин готовится к свадьбе с актрисой и дочерью миллиардера Николой Пельтц. Пара уже подписала брачный контракт. Согласно его условиям, 22-летний сын легенды футбола и 26-летняя дочь миллиардера согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

Как звезды отпускают своих детей во взрослую жизнь – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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