18-летняя дочь Бельмондо растрогала Сеть архивной фотографией с отцом

18-летняя Стелла, которая родилась, когда Жан-Полю Бельмондо было 70 лет, растрогала поклонников фотографией со своим отцом. На снимке девочка запечатлена, будучи еще совсем маленькой, во время отдыха.
Кадром Стелла Бельмондо поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка оставила короткую подпись в виде эмоджи "сердца", а сама публикация была сделана в седьмой день со смерти Бельмондо.
Что известно о младшей дочке Жан-Поля Бельмондо?
Стелла Бельмондо родилась в 2003 году в браке Жан-Поля Бельмондо с манекенщицей и балериной Натти Тардивель. Для актера это был второй брак.
Знакомство Жан-Поля и Натти произошло еще в 1989 году – они встретились в парке, когда выгуливали своих одинаковых любимцев – йоркширских терьеров. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году пара сыграла свадьбу.
Брак с Натти Тардивель и рождение Стеллы сыграли в жизни Жан-Поля Бельмондо необычайно важное значение. Помимо радости от того, что он стал отцом в свои 70, актер в тот период переживал смерть своей старшей дочки от предыдущего брака – Патриция погибла при пожаре.
Именно благодаря своей Натти Тардивель Бельмондо "встал на ноги". А дочь Стелла, по словам Бельмондо, стала для него "лучшим даром на старости".
Несмотря на это, Бельмондо и Натти Тардивель развелись в 2008 году. Причиной разрыва стали измены актера.
Другие новости по теме:
- Под музыку Морриконе и с речью президента. В Париже простились с Жан-Полем Бельмондо.
- Психолог объяснила, как Бельмондо стал секс-символом эпохи.
- Макрон трогательно отреагировал на смерть Бельмондо.