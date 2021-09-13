18-летняя дочь Бельмондо растрогала Сеть архивной фотографией с отцом

6 сентября ушел из жизни легендарный Жан-Поль Бельмондо. Семья и близкие актера почтили его память публикациями в соцсетях, но младшая дочь актера до вчерашнего дня сохраняла молчание

Покойный Жан-Поль Бельмондо и его младшая дочь Стелла Ева Бельмондо / Фото: instagram.com/stellabelmondo, instagram.com/jeanpaulbelmondo_

18-летняя Стелла, которая родилась, когда Жан-Полю Бельмондо было 70 лет, растрогала поклонников фотографией со своим отцом. На снимке девочка запечатлена, будучи еще совсем маленькой, во время отдыха.

Кадром Стелла Бельмондо поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка оставила короткую подпись в виде эмоджи "сердца", а сама публикация была сделана в седьмой день со смерти Бельмондо.

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Жан-Поль Бельмондо и его младшая дочь Стелла / Фото: instagram.com/stellabelmondo

Что известно о младшей дочке Жан-Поля Бельмондо?

Стелла Бельмондо родилась в 2003 году в браке Жан-Поля Бельмондо с манекенщицей и балериной Натти Тардивель. Для актера это был второй брак.

Знакомство Жан-Поля и Натти произошло еще в 1989 году – они встретились в парке, когда выгуливали своих одинаковых любимцев – йоркширских терьеров. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году пара сыграла свадьбу.

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Брак с Натти Тардивель и рождение Стеллы сыграли в жизни Жан-Поля Бельмондо необычайно важное значение. Помимо радости от того, что он стал отцом в свои 70, актер в тот период переживал смерть своей старшей дочки от предыдущего брака – Патриция погибла при пожаре.

Именно благодаря своей Натти Тардивель Бельмондо "встал на ноги". А дочь Стелла, по словам Бельмондо, стала для него "лучшим даром на старости".

Несмотря на это, Бельмондо и Натти Тардивель развелись в 2008 году. Причиной разрыва стали измены актера.

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