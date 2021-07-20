25-летняя дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк (настоящая фамилия – Стрюкова) недавно сообщила о том, что страдает от клинической депрессии. С жизненными трудностями девушке помогает справиться ее возлюбленный, которого Анна пока не показывает подписчикам. Пока что о бойфренде Анны почти ничего неизвестно, кроме того факта, что он, похоже, уже не просто возлюбленный, а ее жених!
В своем Instagram-аккаунте Анна, отвечая на вопросы ее подписчиков, намекнула, что скоро выходит замуж. У девушки поинтересовались – скоро ли она выйдет замуж, на что Анна ответила: "Уже позвали".
Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Кроме нее у актрисы, которая борется с онкологическим заболеванием, есть сын Майкл. В октябре 2018 года 47-летняя Заворотнюк родила своему супругу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Онкологию актрисы многие связывают с тем, что Анастасия много раз прибегала к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть.
Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать. Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги.
Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете: