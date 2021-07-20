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25-летняя дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 10:10
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Анна Заворотнюк сообщила, что ее молодой человек уже сделал ей предложение. Девушка пока не раскрывает подробности. В соцсетях она также не публикует фото с возлюбленным
Анна Стрюкова, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, выходит замуж
Анна Стрюкова, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, выходит замуж / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк (настоящая фамилия – Стрюкова) недавно сообщила о том, что страдает от клинической депрессии. С жизненными трудностями девушке помогает справиться ее возлюбленный, которого Анна пока не показывает подписчикам. Пока что о бойфренде Анны почти ничего неизвестно, кроме того факта, что он, похоже, уже не просто возлюбленный, а ее жених!

В своем Instagram-аккаунте Анна, отвечая на вопросы ее подписчиков, намекнула, что скоро выходит замуж. У девушки поинтересовались – скоро ли она выйдет замуж, на что Анна ответила: "Уже позвали".

Скриншот: Instagram

Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Кроме нее у актрисы, которая борется с онкологическим заболеванием, есть сын Майкл. В октябре 2018 года 47-летняя Заворотнюк родила своему супругу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Онкологию актрисы многие связывают с тем, что Анастасия много раз прибегала к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть.

В тренде

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать. Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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