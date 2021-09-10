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42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 11:18
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Звезда фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и сериала "Говорящая с призраками" сообщила о третьей беременности в мае этого года
Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка
Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка / Фото: Getty Images

Бэби-бум продолжается. Недавно Карди Би стала мамой во второй раз. А теперь радостной новостью о прибавлении в семействе поделилась Дженнифер Лав Хьюитт. Актриса опубликовала фото в Instagram, сделанное во время беременности. Звезда разместила снимок своего живота с надписью "Это мальчик" и "Почти готов".

Говорят, что женщины оставляют свои тела при родах. Они путешествуют к звездам, чтобы забрать души своих младенцев, и вместе вернуться в этот мир. Для меня было величайшей честью забрать тебя, Эйдан Джеймс. Теперь вернемся к объятиям и отдыху, – написала Дженнифер.

Скриншот: Instagram
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В 2013 году Дженнифер Лав Хьюитт вышла замуж за актера Брайана Хэллисея. Через несколько дней после свадьбы у супругов родилась дочь Отем. Спустя полтора года – сын Аттикус. Актриса призналась, что старшие дети часто интересовались, собирается ли она подарить им братика или сестричку.

Дженнифер ранее поделилась, что они с супругом давно планировали третьего ребенка, но не ожидали, что малыш появится на свет в такое сложное время, как пандемия коронавируса.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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