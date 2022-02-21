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46-летняя Мила Йовович показала округлившийся животик

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 11:14
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Поклонники 46-летней Милы Йовович заинтригованы новостью о четвертой беременности голливудской актрисы. На светском мероприятии звезда показала животик

Мила Йовович, которая недавно отпраздновала свой 46-й день рождения, и ее супруг режиссер Пол Андерсон похоже скоро снова станут родителями.

Голливудская актриса не частая гостья на светских мероприятиях, но недавно она все же посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, а после заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе.

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Во время обоих мероприятий фанаты обратили внимание на то, что у Йовович заметно округлился животик.

Мила Йовович показала округлившийся живот
Мила Йовович показала округлившийся живот

Актриса постаралась скрыть свое интересное положение платьями свободного кроя, но на фото от папарацци видно, что совсем скоро у звездной пары может появится еще один малыш.

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Мила Йовович с мужем Питером Андерсоном
Мила Йовович с мужем Питером Андерсоном

Сейчас Мила Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма "Обитель зла".

Мила Йовович намекнула на беременность
Мила Йовович намекнула на беременность

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Супруги уже воспитывают троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк. Младшей дочери Йовович и Андерсона совсем недавно исполнилось два года.

Кстати, раньше мы рассказывали о личной жизни Миллы Йовович. Известно, что актриса трижды выходила замуж. Впрочем, два брака оказались "провальными".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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