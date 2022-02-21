46-летняя Мила Йовович показала округлившийся животик

Поклонники 46-летней Милы Йовович заинтригованы новостью о четвертой беременности голливудской актрисы. На светском мероприятии звезда показала животик

Мила Йовович, которая недавно отпраздновала свой 46-й день рождения, и ее супруг режиссер Пол Андерсон похоже скоро снова станут родителями.

Голливудская актриса не частая гостья на светских мероприятиях, но недавно она все же посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, а после заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе.

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Во время обоих мероприятий фанаты обратили внимание на то, что у Йовович заметно округлился животик.

Мила Йовович показала округлившийся живот

Актриса постаралась скрыть свое интересное положение платьями свободного кроя, но на фото от папарацци видно, что совсем скоро у звездной пары может появится еще один малыш.

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Мила Йовович с мужем Питером Андерсоном

Сейчас Мила Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма "Обитель зла".

Мила Йовович намекнула на беременность

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Супруги уже воспитывают троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк. Младшей дочери Йовович и Андерсона совсем недавно исполнилось два года.

Кстати, раньше мы рассказывали о личной жизни Миллы Йовович. Известно, что актриса трижды выходила замуж. Впрочем, два брака оказались "провальными".