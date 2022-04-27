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63-летняя Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 10:33
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В Сети уже не первый день обсуждали, что Мадонна перестала появляться на публике с молодым бойфрендом. Теперь инсайдеры подтвердили расставание пары
Инсайдеры рассказали о личной жизни Мадонны
Инсайдеры рассказали о личной жизни Мадонны / Фото: instagram.com/madonna

В личной жизни американской поп-певицы перемены. Мадонна и ее бойфренд Алхамалик Уильямс расстались после трех лет отношений. У себя в InstaStories артистка опубликовала пост, в котором поклонники увидели намек на расставание.

Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти,

Скриншот: Instagram

Сама певица пока никаких комментариев не дает, но инсайдеры подтвердили, пара больше не вместе. Об этом пишет The Sun.

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Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания встречается со своими друзьями и проводит время с семьей

Напомним, Мадонна и Ахламалик познакомились еще в 2015 году, когда парню было всего 20 лет. Уильямс проходил прослушивание в команду артистки во время тура Rebel Heart. Мадонна и Ахламалик стали встречаться в 2018 году, а свои отношения они рассекретили лишь через год.

Ранее Мадонна публично призвала помочь Украине в противостоянии с российскими захватчиками.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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