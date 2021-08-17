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65-летняя Лариса Долина соблазнительно станцевала в красном бикини на пляже (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
17 августа, 20:30
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Знаменитая певица дождалась отпуска и отправилась на море в Сочи наслаждаться отдыхом. Новые видео артистки привели поклонников в восторг
Лариса Долина
Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, которая растрогала поклонников видеороликом с посиделок у Аллы Пугачевой, показала себя в купальнике. Лежа в шезлонге на сочинском пляже, артистка вальяжно станцевала под музыку, которую слушала в наушниках. В конце ролика звезда увидела, что ее снимают и рассмеялась.

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Видео Долина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Артистка отметила, что отпуск у нее короткий, поэтому на море она будет еще пару дней.

Боже, какой кайф под музыку Джинно Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн… Люди, я люблю вас! Люблю жизнь, отчаянно люблю лето! И есть несколько дней полностью погрузиться в это состояние… Насладиться непродолжительным, но таким долгожданным отдыхом… – написала Лариса Долина.

По словам певицы, она до сих пор не осознала, что отдых уже начался, но очень счастлива. В подтверждение тому Лариса Долина запостила еще одно видео, на котором зашла в море.

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Поклонники оценили, как певица шикарно выглядит в бикини. В этот раз подписчики не смогли придраться к тому, что ее фигура или лицо отредактированы – все видео были без фильтров.

  • "Огромный плюс что не фотошопите себя, выглядите отлично. Хорошего отдыха"
  • "Шикарная"

Смотрите в ролике, как выбрать купальник по типу фигуры:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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