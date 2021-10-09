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67-летний Серов попал в реанимацию с коронавирусом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
9 октября, 13:56
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Состояние известного певца оценивается как тяжелое. По информации СМИ, у него на 75% поражены легкие.
Александр Серов попал в больницу с коронавирусом
Александр Серов попал в больницу с коронавирусом / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Александр Серов проходил лечение от COVID-19 в госпитале, который находится недалеко от его загородного дома. Когда певцу стало хуже, потребовалась срочная госпитализация в одну из клиник Москвы.

Сейчас Серов дышит с помощью в кислородной маски. У него поражены почти 75% легких, пишет КП. Состояние певца медики оценивают как тяжелое.

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Александр Серов родился в селе в Николаевской области, проживает в РФ. Певец и композитор считается одним из самых известных и популярных исполнителей 80-90х. Его лучшие хиты – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты меня любишь", "Как быть" и "Мадонна".

В прошлом году стало известно, что Александр Серов намерен выступить с концертов Украине. Тогда нардепы обратились в СБУ с требованием запретить певцу выступать в нашей стране, так как он поддерживает оккупацию Крыма и военную агрессию РФ против Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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