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7-летняя дочь Кристины Асмус попала в больницу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 10:31
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Кристина Асмус у себя в Instagram рассказала, что несколько дней назад их дочь с Гариком Харламовым попала в больницу
Кристина Асмус рассказала, что ее дочь госпитализировали
Кристина Асмус рассказала, что ее дочь госпитализировали / Фото: instagram.com/asmuskristina

У 7-летней дочери Анастасии была непрекращающаяся рвота, высокая температура, которую очень долго не могли сбить.

Скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и….. кишечная инфекция, мать ее, – поделилась Кристина Асмус в Instagram.

Кристина Асмус с дочкой
Кристина Асмус с дочкой / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Перестала Кристина публиковать посты в социальных сетях. Актриса отметила, что временно отказалась от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом.

Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют…..всё это сразу себе забрать хочется, – написала Кристина.

По словам актрисы, сейчас с дочкой уже все хорошо. Настю уже выписали домой.

В комментариях многие поддержали Кристину Асмус и пожелали дочери здоровья.

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  • "Выздоравливайте поскорее"
  • "Только здоровья"
  • "Доброго здоровья! Доченьке и вам"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Кристина Асмус в прошлом году развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Актеры были вместе на протяжении восьми лет. У экс-супругов есть дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году. Дочка живет с Кристиной.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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