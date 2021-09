7 звездных поцелуев, которые вызвали большой резонанс (видео)

Многие артисты любят совершать эпатажные поступки, а особенно на сцене. Ведь тогда их точно будет обсуждать публика и эти выходки запомнятся надолго

Кто из звезд целовался на публике / Фото: Getty Images, скриншот

На днях журналист и ведущая Ксения Собчак страстно поцеловала блогера и ведущую Настю Ивлееву. Этот момент спровоцировал сотни комментариев в соцсетях – кто-то из их фанатов был в восторге, другие не поняли, зачем девушкам такой пиар-ход.

Но Ксения и Настя стали далеко не первыми знаменитостями, которые вызвали такой резонанс своим поцелуем. Предлагаем вспомнить, кто еще из звезд запомнился подобными выходками.

Собчак и Канделаки

Реклама

У Ксении уже есть опыт публичных поцелуев с девушками. Поцелуй с Канделаки произошел в теперь уже далеком 2007 году на церемонии вручения премии GQ "Человек года". Тина вышла получать награду, а Ксения ее объявляла.

Мадонна, Бритни Спирс и Кристина Агилера

Тогда Канделаки, вероятно вдохновилась поцелуем Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Поцелуй произошел на вручении премии MTV Video Music Awards в 2003 году. Во время выступления Мадонна поцеловала сначала Бритни, а потом Кристину.

Реклама

Моника Беллуччи и Алекс Лутс

На Каннском фестивале в 2017 году Моника Беллуччи подарила чувственный поцелуй коллеге по сцене Алексу Лутсу. Тот немного обалдел от такого сюрприза судьбы, но отлично подыграл своей партнерше.

Настя Каменских и Надя Дорофеева

Реклама

Надя Дорофеева и Настя Каменских умеют удивить публику. На церемонии вручения премии M1 Music Awards 2016 певицы исполнили песню "Абнимос / Досвидос". В финале композиции артистки продемонстрировали долгий и страстный поцелуй в губы.

MELOVIN

Не так давно украинский певец MELOVIN признался в своей бисексуальности. На сцене фестиваля Atlas Weekend он сначала поцеловал девушку, а затем парня. Этот момент в соцсетях обсуждают до сих пор!

Lil Nas X

Американский рэпер Lil Nas X известен своими эпатажными выходками. Недавно парень объявил о своей "беременности". Во время своего номера на BET Awards он поцеловался с парнем. 22-летний исполнитель вышел на сцену премии со своим хитом Montero (Call Me By Your Name), к нему присоединились танцоры. Поцелуй был в самом конце выступления.

Måneskin

Участники итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении-2021", Дамиано и Томас поцеловались в финале конкурса. Поцелуи на сцене стали фишкой артистов, поэтому они часто это делают на своих концертах в разных странах, например, в Польше.

Другие новости о звездах: