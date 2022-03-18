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86-летний Ален Делон решился на эвтаназию: актер хочет добровольно уйти из жизни

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18 марта, 14:38
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Появились шокирующие новости о жизни легендарного французского актера, в которые не хочется верить
В это просто не хочется верить...
В это просто не хочется верить... / Фото: Getty Images

Как сообщает издание RTL, 86-летний актер Ален Делон хочет добровольно уйти из жизни, чтобы не страдать от болезней. Поэтому он намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии уже в скором времени.

Легенда французского кино, кумир миллионов женщин и один из самых известных актеров всех времен сейчас на страницах мировых таблоидов. Стало известно, что Ален Делон, который в последние годы имеет проблемы со здоровьем, и ситуация ухудшается – в 2019-м году актер перенес двойной инсульт, задумывается о смерти.

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Ален Делон
Ален Делон / Фото: Getty Images

В одном из своих интервью он как-то говорил, что человек имеет право сам выбирать, где и когда он хочет умереть. И, похоже, подходит тот момент, когда артист перешагнет черту жизни.

С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и прочего, — говорил актер.

Сейчас Делон живет в Швейцарии, где процедура легальна и разрешена. Сообщается, что артист уже уладил все дела с наследством, разделив его между детьми – у него их четверо. Также он хотел, чтобы его сын Энтони занялся процедурой оформления документов на эвтаназию, но тот отказался.

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Энтони Делон с отцом
Энтони Делон с отцом / Фото: Getty Images

Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка, — приводит издание слова Энтони.

Надеемся, что момент, когда Ален Делон решится на эвтаназию, случиться еще очень нескоро, ведь это будет означать уход целой эпохи.

Напомним, ранее стало известно о проблемах с памятью у Брюса Уиллиса.

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