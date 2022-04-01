А перед детьми стыдно не будет? Регина Тодоренко – о том, почему молчит о войне в Украине

В недавнем выпуске YouTube-шоу Регина Тодоренко, у которой давно слава "голубя мира", сказала, почему не говорит о войне в Украине

Регина Тодоренко в очередной раз оправдалась / Фото: instagram.com/reginatodorenko

24 февраля 2022 года началось российское вторжение в Украину. Это событие навсегда изменило жизнь каждого украинца. И, казалось бы, уже нет места для полутонов, но ряд публичных людей по-прежнему пытается усидеть на двух стульях. Так, певица и ведущая Регина Тодоренко продолжает молчать о кровопролитии в Украине и на днях озвучила свою мотивацию.

Столько хейта, как сейчас, у Тодоренко не было даже после ее скандального заявления: "А что ты сделала, чтобы тебя не били". Пока ее Родину бомбят и обстреливают, она делает обзоры гардероба и наслаждается жизнью.

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Тодоренко с сыном и мужем

А в новом выпуске своего шоу с психологом Викой Дмитриевой она рассказала, что молчит о войне из-за мужа, российского исполнителя Влада Топалова. По словам Тодоренко, они не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине. Да, это же так сложно, зная, что сейчас переживают миллионы украинцев. Но для кого-то, как говорится, деньги не пахнут.

Мы поняли, что нам трудно прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном,

– сказала Регина Тодоренко.

Но не будет ли потом стыдно смотреть своим детям в глаза? Можно ли предать родителей, родную страну, лишь бы сохранить теплое местечко в стране-агрессоре?

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Также она пожаловалась, что сейчас многие из-за "нынешних реалий" – войну войной она так и не осмелилась назвать – кто-то теряет давних друзей, братьев и сестер.

В семьях разные взгляды, расходятся пары, люди не могут договориться, живя в разных странах. Это страшно, что по стечению обстоятельств ты теряешь друзей, с которыми дружил 10-15 лет. Братья, сестры просто друг другу не звонят.

Время расставит все по своим местам, но украинцы таких речей точно не забудут.

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Напомним, Бледанс пожаловалась, что ей приходится самой мыть унитазы.

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