Адель снова отменила концерты из-за проблем в личной жизни: фанаты ждут грустный хит

Американская певица в очередной раз отказалась от проведения своего концерта. На этот раз стала известна реальная причина такого поведения поп-дивы

Адель отменила концерты из-за проблем с бойфрендом / Фото: Getty Images

Адель снова обманула фанатов и отменила предстоящее шоу на премии BRIT Awards. Несколько дней назад певица также перенесла концерт в Лас-Вегасе якобы из-за эпидемиологической ситуации.

Похоже, пандемия пошла на руку исполнительнице, ведь теперь она использует коронавирусную статистику, как прикрытие своих личных проблем.

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Инсайдеры сообщили изданию Daily News, что истинная причина отмены всех выступлений Адель кроется в ее постоянных скандалах бойфрендом, баскетбольным агентом Ричем Полом.

Адель и Рич Пол / Фото: Getty Images

По словам информаторов, исполнительница и спортивный агент в последнее время не могут найти общий язык и постоянно ссорятся. Из-за этого Адель никак не может настроиться на работу и продолжить выступать. Видимо, отсюда и скандалы певицы с ее творческой командой.

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Отношения Адель и Рича Пола начались после развода певицы с экс-супругом Саймоном Конекки. В сентября 2021 певица официально заявила о том, что действительно встречается со спортивным агентом.

Адель и Рич Пол / Фото: instagram.com/adele

Похоже, что в скором времени фанаты исполнительницы снова услышат парочку грустных треков от Адель.

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Напомним, в ноябре Адель после развода с мужем вернулась с первым за шесть лет альбомом. Она посвятила его сыну.