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Адель спровоцировала слухи о помолвке с Ричи Полом (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 14:28
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Певица встречается со спортивным агентом Ричи Полом. Пара подтвердила свои отношения несколько месяц назад, снявшись вместе для обложки глянцевого журнала
/ Фото: instagram.com/adele, dailymail

Адель, которая недавно впервые за шесть лет выпустила новый клип, спровоцировала слухи о помолвке с новым избранником. Поводом для обсуждений стало кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное. Об этом пишет Dail Mail.

Скриншот: Daily MailНазвание

Певицу сфотографировали, когда она выходила из студии в западном Лондоне, где она готовилась к своему предстоящему концерту.

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Адель пока не прокомментировала слухи.

Что известно об отношения Адель и Ричи Пола

Пара познакомилась на вечеринке несколько лет назад. Информация, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появилась этим летом. Некоторое время певица предпочитала не обсуждать эту тему. Но в сентября Адель подтвердила отношения со спортивным агентом.

Адель и Рич Пол
Адель и Рич Пол / Фото: Getty Images

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Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.

После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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