Адель спровоцировала слухи о помолвке с Ричи Полом (фото)

Адель, которая недавно впервые за шесть лет выпустила новый клип, спровоцировала слухи о помолвке с новым избранником. Поводом для обсуждений стало кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное. Об этом пишет Dail Mail.
Певицу сфотографировали, когда она выходила из студии в западном Лондоне, где она готовилась к своему предстоящему концерту.
Адель пока не прокомментировала слухи.
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Что известно об отношения Адель и Ричи Пола
Пара познакомилась на вечеринке несколько лет назад. Информация, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появилась этим летом. Некоторое время певица предпочитала не обсуждать эту тему. Но в сентября Адель подтвердила отношения со спортивным агентом.
Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.
После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.
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