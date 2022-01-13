Адель выпустила провокационный клип: реакция Сети

Популярная британская певица продолжает радовать поклонников. Певица презентовала клип на песню Oh My God

/ Фото: скриншот

Этот трек вошел в альбом 30, который певица презентовала в прошлом году. Музыкальный клип полностью черно-белый с отсылкой к библейской истории о Еве и райском саде. Певица сменила несколько образов.

Адель появилась в платье и белом кейпе с застежкой в форме креста. Наряд шили специально для артистки. Также певица примерила платье Vivienne Westwood из атласа, которое подчеркнуло ее фигуру.

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Режиссером работы выступил Сэм Браун. Именно он снимал для Адель клип на песню Rolling in the Deep.

Всего за день видео набрало больше восьми миллионов просмотров.

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Поклонники в восторге от новой работы Адель и радуются, что теперь она чаще стала выпускать клипы.

Голос, талант и творчество. Это все есть. Красиво сделано.

Боже, это прекрасно, одна песня мне всегда казалась эффектной, а клип просто прекрасен. Адель, я люблю тебя

Вау, это было совершенно ошеломляюще, душераздирающе и воодушевляюще одновременно. Адель, ты драгоценный камень, и спасибо, что поделилась своими талантами с миром.

Скриншот: YouTube

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