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Аффлек признался, почему фильм Джильи стал для него судьбоносным. И дело не только в романе с Джей Ло

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 08:03
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Во время нового интервью Бен Аффлек поделился новыми откровениями о периоде, когда начался его роман с Дженнифер Лопес
/ Фото: Instagram

Голливудская пара познакомилась на съемочной площадке криминальной мелодрамы "Джильи". Роман пары развивался стремительно, к Аффлеку и Лопес было приковано все внимание прессы. Тем не менее, фильм провалился в прокате. Актер из всей этой истории вынес урок.

Во время интервью своему лучшему другому Мэтту Деймону для издания Entertainment Weekly объяснил, как криминальная мелодрама повлияла на его жизнь.

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Если бы реакция на "Джильи" не случилась, я бы, наверное, не решил: "У меня нет другого пути, кроме режиссуры", и это оказалось настоящей любовью всей моей профессиональной жизни. Так что в этом смысле это подарок. И я познакомился с Дженнифер Лопес, отношения с которой были очень значимы для меня на тот момент

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в фильме "Джильи"
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в фильме "Джильи" / Фото: Instagram

Бен Аффлек очень переживал, что журналы с ним и Джей Ло на обложке продаются лучше, чем билеты на фильм с его участием. Актер не хотел, чтобы все говорили только о его личной жизни. Именно благодаря тому периоду в своей жизни он решил рисковать и пробовать себя в режиссуре.

Я определенно извлек больше уроков из неудач, чем из успехов, – признался актер

Напомним, недавно Бен Аффлек назвал воссоединение с Дженнифер Лопес одним из лучших решений в жизни.

Элина Пелешенко
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