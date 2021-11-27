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Агутин подставил запрещённого в Украине друга-актера, который привез ему футболку из Киева

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
27 ноября, 10:49
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Российский актер Оскар Кучера попал в скандал из-за подарка для друга-музыканта Леонида Агутина. Артист приехал в Киев, несмотря на запрет украинских властей
Агутин раскрыл поездки Кучеры в Украину
Агутин раскрыл поездки Кучеры в Украину / Фото: Facebook

Леонид Агутин, который раскритиковал молодую российскую исполнительницу, ненароком подставил своего друга актера Оскара Кучеру. Певец поспешил похвастаться подарком, который Кучера привез ему из Киева.

Агутин опубликовал фото в новой дизайнерской футболке и поблагодарил друга за такой украинских презент. Однако, тут же возник вопрос, как артист попал в Киев, ведь Кучере въезд в Украину запрещен.

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Известно, что Кучера попал в список запрещенных актеров в июне этого года, а срок ограничений длится минимум три года. Таким образом артист нарушил украинское законодательство, приехав всего через полгода поле введения санкций.

Фото – Facebook

В ответ на публикацию Кучера лишь посмеялся, а вот внимательные комментаторы напомнили артисту о действующих ограничениях – "Вроде запрет на въезд в Украину".

Фото – Facebook

Почему Оскару Кучере запретили въезд в Украину?

В Государственной пограничной службе сообщили о том, что Оскара Кучеру внесли в список запрещенных российских звезд из-за активных гастролей в оккупированном Крыму.

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На момент введения запрета, Кучера приехал в Украину с видом на жительство и успел выступить с гастролями в нескольких украинских городах. Однако, в пограничной службе направили прошение в миграционное ведомство, чтобы вид на жительство у актера забрали.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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