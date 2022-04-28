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Звезда "Человека-паука" уходит из кино после съемок в непростом сериале

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 15:10
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Популярный актер признался, что больше не готов работать в таком режиме
Актер выразил желание взять паузу
Актер выразил желание взять паузу / Фото: Getty Images, скриншот

В последнее время все чаще начала появляться информация о том, что голливудские звезды меняют вектор своей жизни, делая ставку на личное или на смену деятельности. Так, ранее мы сообщали информацию об уходе Брюса Уиллиса из кино из-за проблем со здоровьем, а также о таком же решении у звезды "Гарри Поттера". Теперь же сообщается, что бросает кино актер Эндрю Гарфилд.

Поклонники 38-летнего Эндрю Гарфилда ошарашены его новым заявлением. Издание Variety сообщает, что после съемок мини-сериала "Под знаменем небес" Эндрю Гарфилд, который сыграл набожного детектива, расследующего убийство, начал сомневаться в целесообразности своей веры, принял важное решение – сделать паузу в карьере.

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Пока что неизвестно, чем закончится для актера этот перерыв – кардинальной сменой деятельности (Рэдклифф, к примеру, теперь будет режиссером) или новой жизнью вне камер. О желании завязать с кино актер сообщил во время промо-кампании сериала.

Я собираюсь отдохнуть. Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто побыть обычным человеком некоторое время.

Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд / Фото: Getty Images

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Также есть слухи, что желание остановиться с работой в кино может быть вызвано желанием наладить личную жизнь, ведь не так давно он расстался с моделью Алиссой Миллер. Время покажет.

Напомним, вы могли видеть "Мальчик А", "По соображениям совести", "Глаза Тэмми Фэй", "Тик-так, бум!", "Социальная сеть", "Не отпускай меня" и других.

Также не пропустите подробности о психическом здоровье Эмбер Херд.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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