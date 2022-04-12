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Актер Лив Шрайбер второй день готовит борщ для украинских беженцев в Перемышле (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 апреля, 21:35
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Знаменитый американский актер, режиссер и продюсер приехал на украинско-польскую границу, где помогает готовить горячие обеды для украинских беженцев вместе с благотворительной организацией World Central Kitchen
Лив Шрайбер прибыл в Перемышль и готовит борщи для украинцев
Лив Шрайбер прибыл в Перемышль и готовит борщи для украинцев / Фото: Getty Images, instagram.com/lievschreiber

На своей странице в Instagram Лив Шрайбер опубликовал несколько кадров из польского Перемышля. Уже второй день подряд знаменитый американский актер и режиссер вместе с World Central Kitchen готовит борщ для украинцев.

Лив даже похвастался порезами и мозолями, которые он получил во время готовки, пошутив, что прошел "боевое крещение" поваров.

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День 2. Готовим на польско-украинской границе с WCK. Я очень горжусь своим волдырем. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак, – написал Лив и попросил всех пожертвовать деньги Украине.

Чтобы посмотреть все фото и видео – листайте вправо:

Отметим, что дед Лива по материнской линии был евреем родом из Украины.

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Лива Шрайбер – американский актер, режисср, сценарист и продюсер. Является лауреатом премии "Тони". Обладатель шести номинаций на "Золотой глобус".

Отметим, что многие западные знаменитости продолжают поддерживать Украину. К примеру, Билли Айлиш посвятила украинцам песню и призвала мировых лидеров действовать. Также смотрите, кто из рокеров поддержал Украину.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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