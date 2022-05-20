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Актер "Мастера и Маргариты" поделился воспоминаниями о Киеве и показал фото в вышиванке

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 13:22
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Известный российский актер Александр Филиппенко, осуждающий путинский режим, в День украинской вышиванки решил поностальгировать по тем временам, когда он бывал в Украине
Александр Филиппенко тепло высказался о столице Украины
Александр Филиппенко тепло высказался о столице Украины

Немного радует то, что на России все же есть деятели культуры, которые не верят пропаганде и умеют думать своей головой, в отличие от Григория Лепса, который поклоняется президенту-диктатору. Народный артист России Александр Филиппенко входит в "список мыслящих людей". 77-летний актер с 2014 года осуждает Кремль за преступления.

Вчера, когда украинцы отмечали День вышиванки , звезда сериала "Мастер и Маргарита" решил поддержать нашу страну, которая уже больше трех месяцев борется с рашистским нашествием. В Facebook Филиппенко опубликовать фото, где он изображен в вышитой рубашке.

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Актер в вышиванке
Актер в вышиванке / Фото: facebook.com/filippenko.alexander

Кроме того, артист поделился воспоминаниями о столице Украины. Александр Филиппенко отметил, что с Киевом у него ассоциируются киностудия им. Довженко, каштаны, друзья, уют и тепло.

О Киеве вспоминаю только словами Гоголя: "С каким-то неопределенным чувством смотрел Чичиков на дома, стены, забор и улицы, которые Бог знает, судила ли ему судьба увидеть еще когда-нибудь в течение своей жизни". За мою жизнь уже явно нет, зато в воспоминаниях – студия Довженко, каштаны, друзья, уют и тепло, – поделился актер.

Под постом Александра Филиппенко фолловеры оставили приятные комментарии:

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  • Александр благодарю вас за позицию. На сегодняшний день редкое сочетание Артиста и Человека.
Скриншот Facebook
  • Восхищаюсь вашим решением одеть вышиванку. В России это дорогого стоит.
Скриншот Facebook
  • Всегда верил и знал, что вы человечище!
Скриншот Facebook

Гражданская позиция актера

Как известно, Александр Филиппенко уже давно поддерживает Украину. В 2014 году он открыто осудил аннексию Крыма Россией. Актер отказывался от предложений выступать и сниматься на оккупированном полуострове.

А вот в 2018 году артист призвал российские власти освободить кинорежиссера Олега Сенцова, которого держали в следственном изоляторе в Москве.

Олег Сенцов объявил голодовку. Это жест отчаяния. Мы все должны, мы обязаны не дать ему умереть. Он приговорен к какому-то сумасшедшему сроку, сидит в каком-то забытом Богом лагере, это все в голове не укладывается. Я прошу всех, у кого еще осталось чистое сознание и чувственное сердце, мы должны спасти Олега. Мы не должны молчать. Олег должен быть на свободе, – обращался актер к публике.

Кратко об Александре Филиппенко

Александр Георгиевич Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. В 1998 году стал лауреатом государственной премии России, а в 2000-м – народным артистом РФ.

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Наиболее известные роли: Кощей Бессмертный в детской киносказке "Там на неизвестных дорожках", Азазелло в телесериале "Мастер и Маргарита", Владимир Прутковский в "Моей прекрасной няне".

"Мастер и Маргарита"/ "Моя прекрасная няня"
"Мастер и Маргарита"/ "Моя прекрасная няня" / Фото: Скриншот из видео

Напомним, что Андрей Макаревич также осуждает российские власти и выступает против войны в Украине. За критику путинского режима музыканту решили отомстить на России.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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