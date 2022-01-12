Актер сериалов Универ и Интерны найден мертвым в своей квартире в Москве

Недавно стало известно, что умер российский телеведущий Михаил Зеленский, а это появилась информация о смерти еще одного публичного лица – Алексея Гериловича, которого 12 января нашли мертвым в его же московской квартире.
Мертвого Алексея Гериловича нашел его друг, который приехал актера навестить. Мужчина обнаружил бездыханное тело артиста на кухне, а под ним был пакет с лекарством, сообщает "СтарХит".
Более того, сообщается, что родные Гериловича пару дней пытались до него дозвониться, но тот так и не выходил на связь.
Далее по теме
Сейчас правоохранительные органы выясняют причины трагедии. Есть предположение, что здесь не обошлось без криминала, ведь в квартире звезды был перевернутый стол.
Также рассматривают вариант, что перед смертью артист употребил лекарство, найденное вблизи его тела на кухне.
Что известно об Алексее Гериловичу
В 1998 году артист окончил Белорусскую государственную академию искусств. А через шесть лет он завершил учебу в школе актерского мастерства Юрия Гримова.
Алексей стал известен по эпизодическим ролям – он сыграл в более чем 60 проектах. В частности, ему доставались роли в "Универе", "Глухаре", "Домашнем аресте", "Интернах", "Милодраме", "Балаболе", "БУМЕРанге", "Адвокате".
Последней работой Алексея Гериловича стала кинолента "18+", которая еще в производстве. Отметим, что чаще всего актер снимался в детективных проектах. Он играл бандитов, охранников, заключенных. Такие образы ему доставались из-за его спортивного телосложения и грубой харизмы.
Кроме того, актер активно занимался спортом и редко жаловался на здоровье. Известно лишь, что в 2021 году он переболел коронавирусом.
В Instagram Герилович был не очень активным и у него было только 411 подписчика. Актер публиковал в соцсети фотографии со съемок, тренировок, а также делился архивными кадрами.
Напомним, недавно также умер американский стендап-комик и рассказчик в "Как я встретил вашу маму" – Боб Сагет. Читайте в материале, что известно о знаменитости.