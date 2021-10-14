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Актер Валерий Гаркалин спустя неделю вышел из комы – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 октября, 14:56
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В начале октября 67-летнего актера госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько дней Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
Валерий Гаркалин вышел из комы - СМИ
Валерий Гаркалин вышел из комы - СМИ / Фото: YouTube

Валерия Гаркалина еще 2 октября доставили в больницу с положительным тестом на COVID-19. У звезды "Ширли-Мырли" были поражены легкие и в целом его состояние оценивалась врачами как тяжелое.

Актера, у которого помимо прочего имеются хронические проблемы с сердцем, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Спустя неделю Гаркалин пришел в себя. В лечении наблюдается положительная динамика – говорят врачи.

Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы, – цитирует источник КП.

Отметим, что Гаркалину сделали трахеостомию непосредственно перед подключением к аппарату ИВЛ. Это необходимо было для более эффективной работы устройства вентиляции легких.

Валерий Гаркалин знаком зрителям по ролям в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".

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Ранее в тяжелом состоянии в ту же больницу, где находится Гаркалин, попала российская ведущая Лариса Гузеева. СМИ писали, что у телеведущей поражены 60-65% легких из-за коронавируса.

Звезды рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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