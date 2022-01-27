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Актер Великолепного века сбежал с семьей из Турции

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 19:16
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Актер Халит Эргенч вместе с женой и детьми неожиданно решили навсегда сменить место жительства
Халит Эргенч переехал в Лондон с женой и детьми.
Халит Эргенч переехал в Лондон с женой и детьми. / Фото: berguzarkorel

Исполнитель роли Султана Сулеймана с женой, актрисой Бергюзар Корель и тремя детьми решили переехать в Лондон. Известно, что супруги приобрели там жилье.

Вероятно, парочка решила переехать после рождения третьего ребенка, сообщает Сumhuriyet. Напомним, в 2021 году Халит Эргенч в третий раз стал отцом – у актера родилась дочь Лейла.

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Халит Эргенч и Бергюзар Корель.
Халит Эргенч и Бергюзар Корель. / Фото: berguzarkorel

Отмечается, что звездные родители уже успели записать старшего сына Али в одну из лондонских школ. Семья не планирует возвращаться в Турцию... по крайней мере до конца пандемии коронавируса.

Впрочем, Халит Эргенч и Бергюзар Корель в будущем все же будут приезжать на родину, чтобы продолжить работу в кино.

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К слову, актер "Великолепного века" перестал сниматься в 2020 году. Так, после съемок проекта "Вавилон" он отказался от всех предложенных ролей, объяснив, что хочет провести время с семьей.

Пара воспитывает троих детей.
Пара воспитывает троих детей. / Фото: berguzarkorel

Кратко о звездной паре

Халит Эргенч и Бергюзар Корель познакомились в 2006 году во время съемок сериала "1001 ночь". Тогда же у них закрутился роман, после чего Эргенч решил расстаться с женой, с которой пробыл в браке всего один год.

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Актеры познакомились во время съемок.
Актеры познакомились во время съемок. / Фото: Instagram

В 2009 году Халит и Бергюзар сыграли свадьбу. Через год у пары родился сын Али. А в 2020 году на свет появился второй сын Хан. И вот осенью 2021 года стало известно о пополнении в семье – родилась дочь Лейла.

Ранее мы писали, как изменились звезды сериала "Великолепный век" спустя 10 лет. Смотрите фото исполнителей главных ролей – здесь .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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