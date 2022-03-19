Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Актриса Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского принять участие в премии "Оскар"

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда кино и стендап-комик высказала смелое предложение: появление украинского президента было бы еще одним поводом рассказать Америке о войне, которую Россия начала против Украины
Известная актриса считает, что это был бы еще один повод рассказать Америке о войне
Известная актриса считает, что это был бы еще один повод рассказать Америке о войне / Фото: Getty Images, скриншот

В эти дни Украина в центре внимания всей планеты. Люди восторгаются мужеством украинского народа, сражающегося с российским оккупантом. А Владимир Зеленский стал для всего мира примером настоящего лидера. Президента, кстати, ранее бывшие и действующие европейские политики выдвинули вместе с украинцами на Нобелевскую премию мира. Результаты по этому поводу будут известны позже, а сегодня обсуждается тот факт, что актриса Эми Шумер пригласила Зеленского на "Оскар".

Как сообщает Daily Mail, Эми Шумер в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор заявила, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар". Награждение состоится в ночь на 28 марта. Сама Шумер вместе с Реджиной Холл и Вандой Сайкс будет ведущей "Оскара".

Реклама
Эми Шумер / скриншот

Актриса считает, что мероприятие, которое смотрят во всем мире, помогло бы еще больше привлечь внимания к войне в Украине. Участие Владимира Зеленского (в онлайн-включении) стало поводом озвучить главные месседжи.

Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать пару вещей. У меня есть несколько шуток, которые подчеркивают текущее состояние. Я имею в виду, что происходит так много ужасных вещей, что трудно сосредоточиться на какой-то из них. На самом деле я предложила эту идею продюсерам, я хотела найти способ подключить Зеленского по спутнику, или сделать видеозапись, просто потому что "Оскар" ведь смотрят многие.

Пока неизвестно, восприняли ли продюсеры ее предложение связаться с президентом Украины всерьез, равно как и был ли ответ от Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

К слову, после вторжения России в Украину в эфир Netflix в США вернули телесериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил главную роль.

Также на этой неделе обсуждают непростые новости о том, что 86-летний Ален Делон решился на эвтаназию.

Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять