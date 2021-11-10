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Актриса Наталия Орейро получила российский паспорт

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 17:01
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Уругвайская знаменитость теперь официально россиянка – актриса вместе со своим сыном получили еще один паспорт
Наталия Орейро получила российский паспорт
Наталия Орейро получила российский паспорт

Желание исполнительницы главной роли в сериале "Дикий ангел", которая ранее заявила, что хочет получить гражданство России, теперь полностью исполнилось – Наталье Орейро вслед за гражданством присвоили и российский паспорт. Церемония вручения произошла в посольстве в Аргентине.

Известно, что знаменитость проявила инициативу после предложения российских дипломатов и лично подала запрос на получение паспорта. Раннее она так объясняла свое желание:

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Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне – ред.) мне дают, – заявляла актриса.

Фото: Присяга Наталии Орейро

Наталья Орейро известна особой любовью к России. Свой Instagram – аккаунт артистка ведет на двух языках: родном испанском и русском. Раньше она часто гастролировала в РФ. В интервью Орейро сказала, что с первого приезда испытала сильную близость с россиянами, которую "эмоционально и очень тяжело выразить словами".

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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