Актриса Наталия Орейро получила российский паспорт

Уругвайская знаменитость теперь официально россиянка – актриса вместе со своим сыном получили еще один паспорт

Наталия Орейро получила российский паспорт

Желание исполнительницы главной роли в сериале "Дикий ангел", которая ранее заявила, что хочет получить гражданство России, теперь полностью исполнилось – Наталье Орейро вслед за гражданством присвоили и российский паспорт. Церемония вручения произошла в посольстве в Аргентине.

Известно, что знаменитость проявила инициативу после предложения российских дипломатов и лично подала запрос на получение паспорта. Раннее она так объясняла свое желание:

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Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне – ред.) мне дают, – заявляла актриса.

Фото: Присяга Наталии Орейро

Наталья Орейро известна особой любовью к России. Свой Instagram – аккаунт артистка ведет на двух языках: родном испанском и русском. Раньше она часто гастролировала в РФ. В интервью Орейро сказала, что с первого приезда испытала сильную близость с россиянами, которую "эмоционально и очень тяжело выразить словами".