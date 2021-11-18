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Аквамен Джейсон Момоа сорвал рубашку и пустился в пляс под хиты AC/DC

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 16:14
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42-летний актер посетил вечеринку после премьеры фильма "Дом Гуччи" в Великобритании. Раздевшись до пояса, Джейсон вышел на танцпол и начал танцевать под рок-музыку
Полуобнаженный актер Джейсон Момоа зажигал на танцполе
Полуобнаженный актер Джейсон Момоа зажигал на танцполе / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Кроме актерского таланта своим поклонникам Момоа полюбился также большими мускулами и накаченным прессом. Хорошую физическую форму он демонстрирует в каждом новом фильме с тех пор, как стал известным из-за роли Кхала Дрого в популярном сериале "Игра престолов". Поэтому для многих Джейсон является иконой фитнеса.

Даже находясь вне съемочной площадки актер не упускает возможности похвастаться своим телосложением. Несколько дней назад, на афтепати посвященном новому фильму "Дом Гуччи", где главную роль сыграла Леди Гага, у которой из-за этого начались проблемы с психикой, он снова продемонстрировал, что находится в отличной форме.

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Оказалось, Момоа заядлый поклонник рок-музыки. Актер, услышав легендарные песни AC/DC, не смог устоять и ринулся танцевать. А чтобы ничего не сковывало движений, Джейсон сразу же снял рубашку.

Другие участники вечеринки запечатлели его танцы на телефон. Несмотря на то, что танцпол освещался лишь неоновыми огнями, на видео четко видно движения актера. Узнайте, какой гаджет в темноте снимает также хорошо.

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Как известно, несколько недель назад исполнитель роли Аквамена переболел коронавирусом, но, судя по отличному настроению актера, у него уже не осталось никаких симптом болезни.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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