"Алек Болдуин частично виноват в том, что выстрелил" – заявление отца убитой Галины Хатчинс

Прошло несколько месяцев со дня гибели оператора Галины Хатчинс. Однако многие вопросы касательно этой трагедии до сих пор не закрыты, что и беспокоит отца погибшей украинки

Анатолий Андросович впервые прокомментировал гибель дочери Галины Хатчинс. / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Отец убитой Галины Хатчинс – Анатолий Андросович считает, что Алек Болдуин "частично виноват" в гибели оператора во время съемок вестерна "Ржавчина". Напомним, сам актер раньше заявлял о своей невиновности.

Болдуин рассказывал, что он якобы не нажимал на курок пистолета в тот день и, тем более, не целился в членов съемочной группы. В то же время никаких подробностей о том, что стало причиной выстрела, актер не назвал.

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Однако отец Хатчинс уверен, что Алек все-таки нажал на курок и совершил выстрел, который убил его дочь и ранил режиссера Джоэла Соузу, об этом пишет The Sun.

Алек Болдуин не чувствует вину за смерть Галины Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

61-летний Анатолий Андросович заявил, что "не может понять поведение" голливудской звезды и почему он не несет ответственности за содеянное.

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Мне ясно, что Болдуин совершил выстрел из руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери, – сказал мужчина.

По мнению отца Галины Хатчинс, Болдуин нажал на курок, однако публично он такой факт отрицает.

Револьвер – это такой пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек отчасти виноват в том, что выстрелил, – заявил Анатолий.

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Также Андросович рассказал, как сейчас чувствует себя девятилетний сын Галины – Андрос, который живет с отцом, адвокатом Мэтью Хатчинсом.

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По словам мужчины, мальчик тяжело переживает смерть мамы. Сам Анатолий беспокоиться, что внук может "никогда не оправиться" от случившегося.

Андрос медленно возвращается к жизни, но это для нас всех огромный удар, – сказал отец погибшей.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время репетиции сцены с оружием на съемочной площадке. Что известно о погибшей украинке – читайте в нашем материале.

Правоохранители начали расследовать дело, чтобы выяснить, почему оружие было заряжено настоящими патронами. К слову, следствие все еще продолжается и сейчас детективы получили ордер на проверку телефона Болдуина.

Ранее оружейница фильма "Ржавчина" назвала свою версию смерти Хатчинс. По словам девушки, в винтовке были холостые патроны и она проверяла револьвер в день трагедии.