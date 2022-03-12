Алек Болдуин подал в суд против продюсеров фильма Ржавчина из-за смерти украинки

21 октября известный актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Это произошло во время репетиции сцены с оружием на съемочной площадке фильма "Ржавчина".
В одном из интервью Болдуин признался, что не считает себя виноватым в смерти Хатчинс, но несмотря на это, семья убитой украинки подала на актера в суд.
Сейчас стало известно, что Алек Болдуин подал ответный иск – он требует признания того, что не несет ответственности за смерть Галины Хатчинс.
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Актер настаивает на том, что за безопасность использования огнестрельного оружия отвечал не он, пишет The New York Times.
Напомним, что в результате выстрела, произведенного Болдуином, пострадали два человека. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Она в критическом состоянии была доставлена в больницу, где позже умерла от полученных ранений.
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