Алек Болдуин подал в суд против продюсеров фильма Ржавчина из-за смерти украинки

Голливудский актер требует признания того, что он не несет ответственность за смерть Галины Хатчинс

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Ржавчина" / Фото: YouTube

21 октября известный актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Это произошло во время репетиции сцены с оружием на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

В одном из интервью Болдуин признался, что не считает себя виноватым в смерти Хатчинс, но несмотря на это, семья убитой украинки подала на актера в суд.

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Сейчас стало известно, что Алек Болдуин подал ответный иск – он требует признания того, что не несет ответственности за смерть Галины Хатчинс.

Актер настаивает на том, что за безопасность использования огнестрельного оружия отвечал не он, пишет The New York Times.

Алек Болдуин не чувствует вину за смерть Галины Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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Напомним, что в результате выстрела, произведенного Болдуином, пострадали два человека. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Она в критическом состоянии была доставлена в больницу, где позже умерла от полученных ранений.

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