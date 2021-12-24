Алек Болдуин после смерти Галины Хатчинс – как сейчас живет актер?

Сейчас жизнь голливудского актера изменилась до неузнаваемости. В видеообращении Болудин выглядит уставшим и встревоженным, но продолжает держать фанатов в курсе событий

/ Фото: Getty Images

В своем недавнем обращении Алек Болудин поблагодарил супругу за поддержку, а сейчас голливудский актер решил обратиться к своим поклонникам.

Болудин записал видеообращение в своем аккаунте в Instagram. Актер поздравил своих фолловеров с наступающими праздниками и выразил благодарность всем тем, кто не отвернулся от него в этот сложный период жизни.

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Пользуясь моментом, я хочу поблагодарить всех тех люде, которые прислали мне добрые слова и пожелания, силу, молитвы, надежду и много прекрасных чувств от такого количества людей, – сказал в своем обращении актер.

Болдуин признался, что ежедневно думает о том, что случилось на съемочной площадке "Ржавчины". Гибель украинки Галины Хатчинс изменила жизнь голливудской знаменитости кардинально.

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Сейчас, по словам Болдуина, все свободное время он старается проводить со своей семьей – супругой Хиларией и детьми.

Единственное, что меня волнует, это моя жена и мои дети. Все, чего я хочу, чтобы моя жизнь продолжалась. Я стараюсь пережить сложное время, очень сложное время, – признался поклонникам Алек Болдуин.

Напомним, правоохранители начали расследовать дело, чтобы выяснить, почему оружие было заряжено настоящими патронами. К слову, следствие все еще продолжается и сейчас детективы получили ордер на проверку телефона Болдуина.