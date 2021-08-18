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Алекс Родригес впервые высказался о расставании с Дженнифер Лопес: Я многому научился

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 августа, 17:36
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Минувшей весной американская певица Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара состояла в отношениях четыре года и даже планировала свадьбу
Алекс Родригес прокомментировал расставание с Дженнифер Лопес
Алекс Родригес прокомментировал расставание с Дженнифер Лопес

Несмотря на то, что спустя пару месяцев после расставания Дженнифер Лопес возобновила отношения со своим бывшим, Беном Аффлеком, Алекс Родригес не держит на нее зла. Хотя спортсмену непросто было принять разрыв, он тепло отозвался о своей бывшей возлюбленной.

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В беседе с Entertainment Tonight (ET) Алекс Родригес сказал, что сейчас он сосредоточен на всех положительных моментах в своей жизни.

У меня было пять лет невероятной жизни с партнершей, а также с моими дочерьми, мы многому научились. И теперь у нас есть возможность воспользоваться этим, двигаться вперед и сказать:" Знаете что? Мы так благодарны за последние пять лет, как нам сделать следующие пять лет лучше с учетом извлеченных уроков?", – поделился Алекс.

По словам Алекса, сейчас его жизнь прекрасна.

Я так благодарен за то, куда Бог... и свет привели меня, и я действительно с нетерпением жду будущего. В основном, чтобы увидеть, как мои девочки продолжают развиваться, – добавил Родригес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что Алекс Родригес надеялся воссоединиться с Джей Ло после расставания. Спортсмен был удивлен, когда узнал, что она вернулась к бывшему.

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Тем временем Дженнифер Лопес отписалась от своего бывшего жениха в Instagram и удалила все фото с ним.

Как Дженнифер Лопес застраховалась от измен – узнайте в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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