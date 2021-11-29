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Александр Градский за месяц до смерти женился на своей избраннице

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 21:29
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Композитор Александр Градский много лет был противником брака, но все-таки решил узаконить отношения со своей спутницей
Александр Градский женился за месяц до смерти
Александр Градский женился за месяц до смерти / Фото: Инстаграм

За месяц до смерти Градский, воспоминаниями о котором поделились многие звезды, женился на модели и актрисе Марине Коташенко, с которой прожил в гражданском браке последние 17 лет. За это время у пары родилось двое сыновей – в 2014 году, названный в честь отца, Александр, и в 2018 – Иван.

Известно, что композитор долго не хотел официально оформлять отношения с возлюбленной. Градский считал, что это всего лишь формальность, без которой он и так обеспечивал своих родных всем необходимым.

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Возможно, такое решение было принято Александром после предыдущих неудачных браков – он был женат уже два раза. Об этом сообщил источник, приближенный к его семье.

Александр Градский долгое время был противником официального брака
Александр Градский долгое время был противником официального брака / Фото: YouTube

Но осенью, после ухудшения самочувствия, исполнитель пересмотрел свои убеждения и сделал избраннице предложение руки и сердца.

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Марина Коташенко, которая моложе его на 35 лет, по закону теперь может получить часть имущества покойного мужа.

28 ноября известный музыкант ушел из жизни. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Помимо этого, в сентябре СМИ писали, что композитор переболел коронавирусом, и это привело к ухудшению его здоровья, он также жаловался на боли в ногах и мало двигался. Сам Александр Борисович до последнего отрицал эти слухи.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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