Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула: Позор с себя вы уже не смоете

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 13:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский певец рассказал, что думает об агрессии России
Алексей Кортнев поддержал Украину
Алексей Кортнев поддержал Украину / Фото: Скриншот из видео

Список российских артистов, которые высказались против российской агрессии пополнился. Вслед за Андреем Макаревичем, Максимом Галкиным, Лией Ахеджаковой и Валерием Меладзе Украину поддержал Алексей Кортнев.

Музыкант заявил от имени всего своего коллектива, что категорически осуждает военную агрессию со стороны России в отношении Украины.

Реклама

Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что Россия таким способом восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране.

Музыкант отметил, что российская власть регулярно обманывает своих граждан. Кортнев вспомнил, как власть говорила, что не собирается присоединять Крым, а в итоге аннексировала его.

Потом изощренно врали, что не будут вторгаться в Украину. И даже мерзко подхихикивали: "Ну, где же наше вторжение? Саечку за испуг, господа паникеры!". А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада. И вот теперь, пожалуйста. Происходит чудовищная, невообразимая вещь в 21 веке, в центре Европы, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизованным миром отныне возводится глухая и непреодолимая стена на долгие годы

Алексей Кортнев призвал Владимира Путина остановиться.

Реклама

Мы призываем всех, кто развязал эту войну, а вы, господа, называете "специальной операцией, остановитесь! Задумайтесь! Попробуйте сесть за стол переговоров, если в вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надейтесь, но можно сохранить человеческие жизни. Остановитесь

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять