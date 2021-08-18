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Алисса Милано из "Зачарованных" попала в серьезное ДТП и спасла жизнь своему дяде

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
18 августа, 19:08
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Актриса ехала на пассажирском сидении. Автомобиль, в котором она находилась, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в джип
Алисса Милано попала в ДТП
Алисса Милано попала в ДТП / Фото: Getty Images

Как сообщает People, дяде актрисы, Митчу Карпу, стало плохо за рулем. Вероятно, у него случился сердечный приступ. Алисса Милано, которая ранее тяжело перенесла COVID-19, не растерялась и смогла спасти жизнь дяде до приезда медиков.

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Как говорится в отчетах Калифорнийского дорожного патруля, Алисса Милано смогла остановить автомобиль, взяв контроль над его управлением.

К счастью, актриса осталась целой и невредимой. С места аварии ее забрал супруг, Дэвид Баглиари. Сообщается, что Алисса фактически спасла жизнь своему дяде – еще до приезда медиков она сделала ему сердечно-легочную реанимацию – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже Митча доставили в больницу.

Алисса Милано
Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

После инцидента Алисса опубликовала пост в Twitter, где призвала всех:

  • ответственно относиться к своей жизни и жизни родных;
  • соблюдать все меры безопасности;
  • пройти курсы первой медпомощи.
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Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Носите маски. Следите за своим оружием. Изучите технику сердечно-легочной реанимации. Маленькие действия, основанные на здравом смысле. Заботиться друг о друге несложно, но важно, – написала Алисса.

Скриншот: Twitter

Смотрите видео о звездах, которые чуть не погибли в ДТП:

Напомним, Михаил Ефремов нарушил обещание данное матери погибшего в ДТП с его участием.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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