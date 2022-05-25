Алла Пугачева готова нарушить молчание о войне в Украине из-за Максима Галкина

Юморист уже неоднократно осуждал путинские власти за развязанную войну в Украине. Примадонна же избегает публичных разговоров на эту тему. Но скоро все может измениться

Алла Пугачева переживает за украинцев и за своего мужа / Фото: Коллаж: Сегодня

Алла Борисовна и ее муж Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны находят в эпицентре внимания в РФ. Конечно же, самая популярная пара российского шоубиза не поддержала путинский режим и уехала из страны-агрессора. Более того, юморист открыто говорит о зверствах рашистских оккупантов на территории Украины и помогает украинским беженцам.

В то же время, Алла Пугачева пока не высказывается публично по поводу этих событий. Но артистка решительно готова действовать, если против ее мужа на родине возбудят уголовное дело. Об этом рассказал друг семьи, российский публицист Марат Гельман в эфире YouTube-программы "И грянул Грэм".

Реклама

Как объяснил Гельман, он лично услышал от самой Примадонны слова о готовности нарушить молчание.

То, что я услышал: "Если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь ", – процитировал слова звезды Гельман.

В то же время публицист отметил, что Алла Борисовна не готова бороться с путинскими властями. Она скорее испытывает чувство эмпатии к "людям, которых она знает и которые ее знают".

Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российскими властями, – отметил публицист.

Также Гельман утверждает, что Примадонна осознает, каков вес ее слова в обществе. И поэтому она не торопится делать громкие заявления, оставляя это право Галкину. Однако, по словам публициста, Алла Борисовна считает развязанную РФ войну в Украине "безумием".

Реклама

Отметим, что недавно Алла Пугачева заговорила о возвращении в РФ. Сразу после этого звезды-рашисты набросились на Примадонну. В частности, Надежда Бабкина заявила , что звезда "плюнула в страну из-за границы".

Не остался в стороне и прислужник Путина Охлобыстин. Он вообще записал Галкина в "извращенцы" наряду с Моисеевым.