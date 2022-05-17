Алла Пугачева и Максим Галкин собираются возвращаться в Россию? Примадонна раскрыла все карты

Алла Борисовна вместе с семьей уже более двух месяцев находятся в Израиле. И вот певица заговорила о возвращении в страну-агрессор

Алла Пугачева лично рассказала, когда вернется в Россию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины Максим Галкин осудил путинский режим. Впоследствии юморист вместе с Примадонной и детьми – Лизой и Гарри уехали из России. Пара устроилась в израильском городе Кесария. Их дети учатся онлайн с репетиторами, а сам Галкин запланировал большой концертный тур по всей стране.

В Сети начали предполагать, что звездные супруги больше не вернутся на Россию. Более того, ходили слухи, что они продают свой роскошный замок, где часто гостили разные звезды российского шоу-биза, а также занялись оформлением гражданства Израиля.

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Впрочем, как выяснилось, Примадонна все-таки планирует вернуться в страну-агрессор. На днях Пугачеву и Галкина подловили журналисты росСМИ и спросили, собираются ли они возвращаться в РФ.

Пугачева сообщила, что вернется ближе к осени, "ведь детям в школу нужно".

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А как же! Каникулы заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они учатся онлайн, – объяснила 73-летняя артистка.

А вот Максим Галкин не стал отвечать на вопрос о поездке в путинскую РФ. Вероятно, он туда не собирается.

Кстати, совсем недавно Андрей Макаревич засветился в компании Аллы Пугачевой и Борис Гребенщиков. Не исключено, что звезды встретились в Израиле.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева регистрирует торговую марку для продажи оружия и не только.