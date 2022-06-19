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Алла Пугачева не стареет! Максим Галкин показал редкий семейный кадр из Израиля (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 07:32
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Российский юморист впервые за долгое время опубликовал снимок с женой и детьми. А сделал он это в день празднования своего 46-летия
Галкин показал редкое фото с Пугачевой и детьми
Галкин показал редкое фото с Пугачевой и детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Уже несколько месяцев Максим Галкин и Алла Борисовна с детьми живут в Израиле. Звездные супруги выехали из РФ из-за развязанной войны в Украине, которую они не поддерживают в отличие от своих коллег-рашистов. Сейчас муж Примадонны активно гастролирует по израильским городам, где не боится высмеивать жалких путинских пропагандистов. Очевидно, они не собираются возвращаться на родину.

Вчера, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 46-й день рождения . Тот день он провел в кругу самых родных.

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В Instagram шоумен опубликовал снимок, на котором вся семья позирует за праздничным столом.

Звездная семья вместе
Звездная семья вместе / Фото: instagram.com/maxgalkinru

День рожденья! Семья – это сила, – коротко подписал кадр артист.

Как видим на фото радостный виновник праздника тепло обнимает своих восьмилетних близнецов – Лизу и Гарри, а их звездная мама сидит с вилкой и ножом возле мини-пирожного:)

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Нельзя не заметить праздничный торт с смешной надписью, которую, вероятно, подарили Галкину. Так, на черной глазури, покрывающей 90% десерта, написано "Максиму", а на другой маленькой части – "Гостям".

В комментариях Максима Галкина поздравили звездные коллеги и преданные поклонники. Также фолловеры обратили внимание на то, какими красивыми растут наследники звездной пары. Конечно же, не обошли стороной и Примадонну, которая так и сияет красотой и свежестью:

  • Обожаю вашу семью! Алла Борисовна отлично выглядит.
  • Родные наши! Какое счастье видеть вас! Детки подросли, загорелые такие. Алленький цветочек прекрасен как всегда.
  • Классно, дочь похожа на маму, сын – на папу.
  • Галкин помолодел. Красавчик!
  • Алла Борисовна – икона советской эстрады и никакие орки это у нее не отнимут. Нет ей замены и нет ей соперников. Она одна.
Скриншот Instagram

Кстати, недавно Алла Пугачева поставила на место рашистов , которые напали на Максима Галкина из-за его антивоенной позиции.

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Ранее мы сообщали, что в РФ сняли "отвратительное кино" об Алле Пугачевой. А накануне на здании телецентра "Останкино" в Москве появилась надпись: "Алла, ты давно здесь всех зае*ала".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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