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Алла Пугачева поставила на место рашистов, которые напали на Максима Галкина из-за его позиции

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июня, 12:43
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Юмориста атаковали злобные рашисты после его высмеивания российских пропагандистов на концерте в Израиле. Примадонна не стала терпеть этих критиков
Алла Пугачева публично стала на защиту Максима Галкина
Алла Пугачева публично стала на защиту Максима Галкина / Фото: Скриншот из видео

Ранее Алла Борисовна уверяла, что нарушит свое молчание , если на ее мужа начнут "охоту" в стране-агрессоре. И вот Примадонна придерживается своих слов.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин озвучил свою антивоенную позицию. В отличие от Сергей Лазарева, который продался Кремлю, юморист не отрекается от своих слов и продолжает поддерживать украинский народ. Из-за этого его травят на родине.

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Недавно Максим Галкин начал тур по Израилю, где он уже более трех месяцев живет с Примадонной и детьми. На одном из своих выступлений юморист жестко высмеял российских пропагандистов и кремлевские власти.

Впрочем, на путинской России, как всегда, все перекрутили. РосСМИ пишут, мол на своих концертах Галкин поливает грязью страну, а рашисты в свою очередь прозвали юмориста – предателем родины.

После этого у Максима Галкина, очевидно, лопнуло терпение и он решил расставить все точки над "i". В своем видеообращении он объяснил, что критикует отдельных людей в РФ, а не саму страну и народ. Соответствующий ролик опубликовала в Instagram Алла Борисовна.

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Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни словом не полил грязью свою родную, милую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жадных, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я, как сатирик, имел на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот я и сейчас хочу, чтобы мой русский народ жил в мире, богатстве, а не в бедности и изоляции, – сказал, как отрезал Галкин.

В свою очередь, Примадонна подписала пост словами из Библии:

Имеющий уши, да услышит, – написала Пугачева.

Скриншот Instagram

Таким образом артистка впервые стала на защиту своего мужа и ответила всем, кто критикует ее семью за отъезд из России. Примадонна закрыли доступ к комментированию.

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Напомним, на днях распространилась информация, что в РФ сняли "отвратительное кино" об Алле Пугачевой . А накануне на здании телецентра "Останкино" в Москве появилась надпись : "Алло, ты давно здесь всех зае*ала".

Ранее Примадонна заявила, что ближе к концу летнего сезона она планирует приехать на родину . Но действительно ли это так – неизвестно.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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