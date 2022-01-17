Алла Пугачева поздравила бывшего мужа Королевой с днем рождения

Сегодня, 17 января, российскому музыканту и композитору Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Алла Пугачева присоеденилась к поздравлениям маэстро

Алла Пугачева поздравила с днем рождения Игоря Николаева / Фото: Instagram

Поздравить Николаева с днем рождения публично решила не только бывшая жена Наташа Королева, которая опубликовала несколько видео с музыкантом накануне праздника, но и примадонна российской сцены.

Алле Пугачева на своей официальной странице в Instagram поделилась архивным фото с композитором.

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С Днём Рождения дорогой Игорь. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве, – пожелала Николаеву исполнительница.

Фото – instagram.com/alla_orfey

На фотографии Игорь Николаев еще совсем молодой, но уже со своими знаковыми усами и длинными волосами.

Как известно, в начале своей карьеры композитор тесно сотрудничал с Аллой Борисовной. Николаев написал для нее несколько музыкальных композиций, среди которых знаменитые песни "Айсберг" и "Две звезды".

Во время работы Пугачевой с Николаевым поговаривали, что между ними может быть серьезные роман, несмотря на то, что тогда музыкант был женат на однокласснице Елене Кудряшевой.

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После того, как Николаев начал сольную карьеру, он познакомился с Наташей Королевой, с которой прожил в браке почти 9 лет.

Стоит отметить, что Игорь Николаев и Наташа Королева никогда не называли причину развода. Появлялась информация об изменах композитора, но он эти слухи не комментирует. Недавно в СМИ стали обсуждать, что брак артистов разрушила российская певица.