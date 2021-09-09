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Алла Пугачева пришла на похороны сценографа, который делал ей концерты (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 14:53
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Борис Краснов был известным художником-постановщиком. Работал над концертами Киркорова, Гурченко, Леонтьева. В том числе ставил "Рождественские встречи" с Аллой Пугачевой
Алла Пугачева попрощалась с Борисом Красновым
Алла Пугачева попрощалась с Борисом Красновым / Фото: скриншот

Сегодня состоялась церемония прощания с известным российским сценографом Борисом Красновым, который умер от осложнений после COVID-19. Проститься со сценографом пришли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Как пишет StarHit, певица постояла у гроба Краснова, затем прошла в зал. Окружающие заметили на лице артистки слезы.

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Алла Пугачева на похоронах Бориса Краснова
Алла Пугачева на похоронах Бориса Краснова / Фото: Скриншот из видео

Алла Пугачева и Максим Галкин на церемонии прощания с Борисом Красновым
Алла Пугачева и Максим Галкин на церемонии прощания с Борисом Красновым / Фото: Скриншот из видео

Гражданская панихида прошла в большом зале "Троекурово". Похоронят известного российского сценографа на Троекуровском кладбище.

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Борис Краснов был художником-сценографом. Оформлял "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, был дизайнером, продюсером и лауреатом крупных премий. В августе 2011 года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. На фоне задержания его госпитализировали с подозрением на инсульт и прооперировали головной мозг. А в 2015 году уголовное преследование прекратили.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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