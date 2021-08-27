Алла Пугачева удивила поклонников сменой имиджа: Еще красивее стала

В Сети часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Певица обычно для выходов выбирает молодежные образы и получает много комплиментов

Алла Пугачева покорила Сеть новым образом / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Но не все выходы Аллы Пугачевой нравятся поклонникам. Совсем недавно певицу раскритиковали и посоветовали поработать над имиджем. Ну что же, Алла Борисовна прислушалась к советам в комментариях. На новых фото певица предстала в новом образе, которые в комментариях уже оценили.

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На днях Алла Борисовна побывала в гостях у своих давних друзей Валентина и Марины Юдашкиных. Супруга дизайнера поделилась снимком у себя в Instagram.

На новом фото певица предстала в черном платье с широким ремнем, которое подчеркнуло ее фигуру. Отметили подписчики и новую прическу Пугачевой. Вместо привычной копны объемных волос Алла Борисовна сделала укладку с убранными назад волосами и челкой.

Алла Пугачева с друзьями / Фото: instagram.com/marinayudashkina

В комментариях подписчики оставили много комплиментов.

"Еще красивее стала Алла"

"Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической. Такая красивая, и шея такая"

"Алла Борисовна все молодеет и хорошеет"

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Напомним, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.

Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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