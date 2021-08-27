Алла Пугачева удивила поклонников сменой имиджа: Еще красивее стала

Но не все выходы Аллы Пугачевой нравятся поклонникам. Совсем недавно певицу раскритиковали и посоветовали поработать над имиджем. Ну что же, Алла Борисовна прислушалась к советам в комментариях. На новых фото певица предстала в новом образе, которые в комментариях уже оценили.
На днях Алла Борисовна побывала в гостях у своих давних друзей Валентина и Марины Юдашкиных. Супруга дизайнера поделилась снимком у себя в Instagram.
На новом фото певица предстала в черном платье с широким ремнем, которое подчеркнуло ее фигуру. Отметили подписчики и новую прическу Пугачевой. Вместо привычной копны объемных волос Алла Борисовна сделала укладку с убранными назад волосами и челкой.
В комментариях подписчики оставили много комплиментов.
- "Еще красивее стала Алла"
- "Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической. Такая красивая, и шея такая"
- "Алла Борисовна все молодеет и хорошеет"
Напомним, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.
Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:
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