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Аллу Пугачеву публично послали в Москве. Примадонна ответила

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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31 мая, 09:49
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На днях на стене здания московского телецентра "Останкино" Алле Борисовне оставили бранное послание. Певица в свою очередь тонко намекнула на скудоумие злостных рашистов
Алла Пугачева ответила на "послание" на башне "Останкино"
Алла Пугачева ответила на "послание" на башне "Останкино" / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время на России все чаще остро критикуют Аллу Пугачеву. Хоть раньше под горячую руку путинских марионеток попадал только ее муж Максим Галкин, который с первых дней полномасштабной войны осуждает Кремль.

Теперь же путинисты "взялись" за Примадонну. В частности, Надежда Бабкина наехала на Аллу Борисовну за то, что она уехала с семьей в Израиль.

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Также на днях "высококультурные патриоты" страны-агрессора послали певицу из здания телецентра "Останкино" в Москве. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале NEXTA Live.

На видеопроекции транслировали: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алло, ты давно здесь всех за*бала".

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Пугачева не замедлила ответить. В Instagram звезда опубликовала видео, на котором она улыбается. Певица намекнула на недалекость ее рашистских хейтеров.

Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!, – лаконично написала Алла Борисовна.

Интересно, что Примадонна не закрыла комментарии к посту. И, конечно же, злобные россияне не упустили возможности высказаться:

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  • Так и оставайтесь там с умными.
  • Это вы о Максимке, он громко оскорбляет, на весь мир кричит.
  • Мы спокойны на своей Родине!
Скриншот Instagram

К счастью, думающих фолловеров у Примадонны оказалось больше – они поддержали звезду:

  • Как точно сказано.
  • Поистине мудрая женщина.
  • Спасибо вам и Максиму за правду! За то, что у вас есть честь и совесть!
Скриншот Instagram

Отметим, Максим Галкин уже неоднократно осуждал путинские власти за развязанную войну в Украине. А вот Алла Пугачева избегает публичных разговоров на эту тему. Впрочем, вскоре Примадонна может нарушить молчание.

Кстати, недавно Алла Пугачева заговорила о возвращении в РФ . Впрочем, непонятно, действительно ли это.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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