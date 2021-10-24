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В честь погибшей Галины Хатчинс учредили мемориальную стипендию для женщин-операторов

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 09:45
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На днях украинка трагически погибла на съемках в США. В Галину Хатчинс попала пуля из реквизитного пистолета, из которого выстрелил актер Алек Болдуин
Американский институт киноискусства учредил премию имени Галины Хатчинс
Американский институт киноискусства учредил премию имени Галины Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Галина Хатчинс училась в Американском институте киноискусства (AFI). Степендию имени Хатчинс будут предоставлять женщинам, работающим в кинематографе.

В настоящий момент AFI собирает средства на финансирование стипендии, сообщается на сайте, где каждый желающий может сделать разовое или ежемесячное пожертвование.

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Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в рассказанных историях, – говорится в заявлении Американского института киноискусства.

Что известно о трагедии

Напомним, что Галина Хатчинс умерла 21 октября на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Во время происшествия пострадал также режиссер картины Джоэл Соуз, который был госпитализирован.

Фото со съемок фильма "Ржавчина", где погибла Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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Алек Болдуин, который выстрелил из оружия во время съемки, выразил соболезнования семье Галины и заявил, что полностью сотрудничает со следствием.

Актер находится на связи с мужем погибшей и готов предоставить ее семье всю необходимую помощь.

Согласно показаниям, ни помощник режиссера, ни Алек Болдуин не знали, что пистолет был заряжен боевыми патронами.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

Алек Болдуин актер
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